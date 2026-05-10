В Кремле не поняли, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать антироссийские заявления Владимира Зеленского, прозвучавшие в Ереване. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что случившееся в Ереване даёт пищу для размышлений. Поскольку армянская сторона не только позволила использовать свою площадку для выпадов в адрес России, но и сама не выступила с нивелирующими комментариями, такие действия, как подчеркнул спикер, нуждаются в отдельном и глубоком изучении.

Ранее в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы украинского режима Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Общение между сторонами проходило на английском языке, несмотря на то что оба политика владеют русским. Однако иностранный язык политикам не мешало бы подтянуть. Их диалог выглядел крайне комичным из-за очень неумелого владения английским.