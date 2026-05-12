Армения остаётся полноправным членом ЕАЭС, заявил Симонян

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза. Об этом заявил спикер парламента страны Ален , отвечая на вопросы журналистов о возможной неопределённости Еревана между ЕС и ЕАЭС.

Симонян возмутился такой постановкой вопроса и заявил, что Армения находится во вполне определённом положении. По его словам, республика остаётся полноправным членом ЕАЭС со всеми обязательствами и правами, а разговоров о выходе из объединения нет.

Отдельно журналисты спросили, что будет делать Ереван, если на предстоящем саммите глав ЕАЭС в Астане 28–29 мая поставят вопрос об исключении Армении из экономического блока. В ответ Симонян напомнил, что все решения в организации принимаются на основе консенсуса. Он подчеркнул, что мнение Еревана не может быть проигнорировано.

Спикер парламента ещё раз отметил, что у армянских властей нет цели выйти из ЕАЭС, и такой вопрос не стоит в их повестке. По его словам, вокруг этой темы не стоит «поднимать бурю в стакане воды».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на первой встрече в формате Армения — ЕС, что его страна была бы рада получить членство в Евросоюзе. Он также напомнил, что ещё в 2025 году в республике приняли закон о начале процесса интеграции в ЕС. При этом политик не дал прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза в случае его переизбрания.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении по присоединению к ЕС требуют отдельного и внимательного рассмотрения. Глава государства подчеркнул необходимость взвешенного подхода. Путин отметил, что Москва будет исходить из интересов армянского народа. По его словам, Россия поддержит те решения, которые принесут пользу Армении. Президент также напомнил, что Россию и армянский народ связывают особые отношения, складывавшиеся на протяжении столетий. Если то или иное решение выгодно армянскому народу, Москва не станет возражать.