Подмять под себя: Лавров предупредил Армению, стремящуюся в ЕС

Армения может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он назвал отношения Москвы и Еревана близкими, союзническими, но в то же время непростыми.

«Учитывая то, как Запад пытается (её) вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнёрами по СНГ и ЕАЭС», — отметил он.

Отношения Москвы и Еревана обсудят на саммите ЕАЭС в конце мая в Казахстане, куда премьер Никол Пашинян не приедет из-за предвыборной кампании. Лавров назвал эту новость печельной, поскольку на саммите можно было бы «обсудить те вещи, которые витают в воздухе».

Напомним, что Пашинян неоднократно заявлял, что его страна была бы рада получить членство в ЕС, а вот свой выбор между Евросоюзом и ЕАЭС Армения хочет сделать позднее. При этом президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы Ереван как можно раньше прояснил свои намерения касательно европейской интеграции. Обсудить этот вопрос он предложил на ближайшем саммите ЕАЭС, который пройдёт 28-29 мая в Казахстане.