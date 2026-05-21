Захарова нашла проблему в планах Пашиняна уйти в отпуск вместо саммита ЕАЭС

Ереван официально уведомил российскую сторону, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на переговорах лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за отпуска. Вместо него появится на встрече вице-премьер Мгер Григорян. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что подобная практика стала для Еревана системой.

«Получено от армянской стороны официальное уведомление о том, что премьер-министр Никол Воваевич Пашинян не сможет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран ЕАЭС, представлять Армению будет вице-премьер Мгер Гербертович Григорян», — отметила она.

Захарова добавила, что подобные ситуации случаются в большой политике, хотя всё это очень нежелательно. По словам дипломата, проблема заключается не в отказе приехать, а в другом — для армянской стороны это стало системой, вектор задал сам Пашинян.

Сам Пашинян уже подтвердил, что пропустит саммит ЕАЭС в Астане из-за отпуска. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москву не устраивает политическая линия Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. По словам дипломата, армянское руководство, судя по всему, намерено сохранять членство в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключится на Евросоюз.