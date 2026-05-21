Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москву не устраивает политическая линия Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. По словам дипломата, армянское руководство, судя по всему, намерено сохранять членство в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключится на Евросоюз.

«Такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы. Находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – заявил Галузин.

Он также отметил, что у России возникают вопросы к действиям Армении в условиях, когда страны Евросоюза готовятся к столкновению с РФ. Москва всегда считала армянский народ братским и помогала ему, однако сейчас чувствует, что руководство Армении не настроено прислушаться к предостережениям.

По словам замминистра, вступление Армении в Евросоюз – это лишь популистский лозунг. Запад пытается заманить республику в свой лагерь, используя те же технологии, что и при «затаскивании» Украины в 2013-2014 годах. Сегодня эти же методы применяются в отношении Молдавии.

В МИД РФ выразили надежду, что в преддверии выборов армянское общество «сохранит холодную голову» и не даст втянуть себя в конфронтацию с Москвой.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу перечислил действия Армении, которые противоречат духу союзничества с Россией. Среди них – присоединение к Международному уголовному суду, выдача российских граждан третьим странам, ухудшение условий для российских предпринимателей и предоставление трибуны саммита ЕПС в Ереване киевскому режиму для угроз в адрес РФ.