Шойгу перечислил действия Армении, которые противоречат духу союзничества с Россией

Руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов однозначно недружественного характера. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», — сказал он.

Среди таких шагов Шойгу назвал присоединение Армении к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим стран, намеренное ухудшение условий для функционирования российских экономоператоров, предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес РФ.

В связи с этим секретарь СБ предложил на заседании обсудить дальнейшее взаимодействие с Арменией.

МИД России уже выражал недовольство из-за выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении. Дмитрий Песков напомнил, что для Москвы важно, чтобы Ереван не занимал антироссийские позиции, и Россия хотела бы получить от Армении разъяснения из-за русофобских высказываний Зеленского, которые прозвучали на территории республики.