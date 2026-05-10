День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 11:02

Песков: Москва хочет получить от Еревана разъяснения после слов Зеленского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва хотела бы получить у Еревана разъяснения из-за русофобских высказываний Владимира Зеленского, прозвучавших на территории Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля озвучил официальную позицию в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал ненормальным сам факт предоставления площадки для антироссийских заявлений. В Москве убеждены, что подобные действия требуют отдельного обсуждения между партнёрами.

«Не можем следить за всеми»: СБ Армении прослушал угрозы Зеленского в адрес России в Ереване
«Не можем следить за всеми»: СБ Армении прослушал угрозы Зеленского в адрес России в Ереване

Ранее МИД России выразил недовольство в связи с выступлением Владимира Зеленского на мероприятиях Евросоюза, прошедших в Армении. По этому поводу 7 мая посол Армении в Москве был приглашён на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar