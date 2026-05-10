Песков: Москва хочет получить от Еревана разъяснения после слов Зеленского

Москва хотела бы получить у Еревана разъяснения из-за русофобских высказываний Владимира Зеленского, прозвучавших на территории Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля озвучил официальную позицию в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал ненормальным сам факт предоставления площадки для антироссийских заявлений. В Москве убеждены, что подобные действия требуют отдельного обсуждения между партнёрами.

Ранее МИД России выразил недовольство в связи с выступлением Владимира Зеленского на мероприятиях Евросоюза, прошедших в Армении. По этому поводу 7 мая посол Армении в Москве был приглашён на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.