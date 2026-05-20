Пашинян назвал Россию сверхдержавой и призвал уважать её

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением. Об этом он сказал в ходе предвыборной кампании. По словам Пашиняна, в отношениях с Москвой Ереван не намерен предпринимать резких шагов. Он также подчеркнул, что у него сложился прямой контакт с Владимиром Путиным.

«Многие, в том числе и оппозиция, говорят о выстраивании равных отношений. Юмор юмором, но Россия — сверхдержава, и к России нужно относиться с уважением», — сказал он.

Пашинян отметил, что его отношения с президентом России можно назвать дружескими. По его словам, с 2018 года у них было около 200 телефонных разговоров.

«Я хочу прямо сказать: в отношениях с Россией мы никаких резких действий не предпримем. У меня с президентом России в буквальном смысле дружеские отношения», — заявил премьер Армении.

Он также усомнился, что за это время у Путина было больше контактов с каким-либо другим зарубежным лидером.

«В целом наши отношения с Россией очень теплые», — добавил Пашинян.

Ранее Пашинян исключил резкий выход республики из ЕАЭС. Премьер-министр заявил, что возможный выход страны из союза не будет резким. По его словам, к такому решению станут готовиться заранее.