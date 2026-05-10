Москве важно, чтобы Ереван не занимал антироссийские позиции, заявил Песков

Для Москвы принципиально важно, чтобы Ереван не занимал позицию, идущую вразрез с интересами России. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное», — сказал представитель Кремля.

Данное заявление было сделано в контексте саммита, проходившего в Ереване с участием представителей Евросоюза, включая делегацию из Украины.

Ранее в МИД России заявили о недовольстве из-за выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении. 7 мая посол Армении в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство на встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным.