Шойгу: Россия помогла Армении сохранить суверенитет в 1990-е годы

Русский и армянский народы связывает многовековая дружба и общая история, в том числе борьба с чужеземными захватчиками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

«Благодаря усилиям России Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы XX века и избавилась от энергетической блокады», — добавил он.

Шойгу также отметил, что именно российское посредничество помогло остановить боевые действия в 2020 году и вернуть ситуацию к мирному урегулированию.

Ранее Шойгу заявлял, что руководство Армении в последнее время сделало несколько шагов, которые можно назвать откровенно недружественными. Среди них секретарь Совбеза РФ назвал присоединение к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан другим странам, намеренное ухудшение условий для работы российских предпринимателей, а также предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес России.