16 мая, 09:03

Володин предрёк Армении потерю $5 миллиардов в случае выхода из ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с жёстким предупреждением в адрес Еревана. Политик заявил, что экономические последствия разрыва связей с Россией для Армении могут быть катастрофическими.

По данным парламентария, товарооборот между двумя странами за 2025 год рухнул на 45,4%. Падение продолжается и в этом году.

«На фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз этот показатель резко упал. По оценкам экспертов, выход из ЕАЭС может стоить ей потери 15–20% ВВП — не менее 5 миллиардов долларов», — написал Володин в своём канале.

Ранее Life.ru писал, что в ближайшие десятилетия Армения не станет членом ЕС. В реальности же выбор между ЕС и ЕАЭС не стоит, хотя дискурс неплохо продаётся на внутреннем политическом рынке. Проевропейские настроения в Армении усилились после войны в Карабахе, подчеркнул эксперт.

Дарья Денисова
