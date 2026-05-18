Пашинян набросился на женщину, пообещав уничтожить политических противников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко ответил карабахской армянке, которая вступила с ним в спор на встрече с избирателями. Женщина обвинила его в потере родины, гибели молодого поколения и личной трагедии семьи.

«Вы хотели нас сломить, но мы не сломлены», — сказала она Пашиняну. В ответ премьер вновь заговорил о «сбежавших» во время конфликта карабахцах и перешёл на угрозы в адрес политических противников.

В частности, Пашинян упомянул бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и главу партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. «Я уничтожу и Роба, и Самвела», — прокричал он.

Видео © Telegram/Mika Badalyan

Инцидент произошёл на фоне приближающихся парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Карабахская тема остаётся одной из самых болезненных для республики после событий 2020 и 2023 годов.

После операции Баку в сентябре 2023 года Азербайджан объявил о восстановлении территориальной целостности, а из Карабаха уехали более 100 тысяч жителей. На этом фоне любые заявления Пашиняна о регионе продолжают вызывать резкую реакцию среди армян, потерявших дома.