«Не пытайтесь говорить, что я сдал Арцах»: Пашинян наехал на беженку в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки в метро Еревана вместе с соратниками вступил в жёсткую перепалку с жительницей Арцаха (Нагорного Карабаха). Об этом пишет издание NEWS.am TV

Поводом стал вопрос об отказе Еревана от некогда спорного региона и судьбе местных армян, которые были вынуждены покинуть регион. Услышав претензии, Пашинян резко отреагировал, грозя пальцем собеседнице. Это попало на видео.

«Мы сделали всё, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться. А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? И об этой карте не говорите с таким презрением. Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах», — сказал Пашинян.

Видео инцидента разлетелось по соцсетям, вызвав острую реакцию как в Армении, так и в диаспоре. Комментаторы разделились: одни поддержали премьера, указав на сложность принятия решений в условиях блокады, другие осудили его за грубость и попытку переложить ответственность на тех, кто потерял дом и вынужден был бежать.

Ранее Никол Пашинян заявил, что возвращение оппозиции к власти обернётся новым военным конфликтом. Он подчеркнул, что планы оппозиции «пересмотреть мир» фактически означают объявление войны. По словам Пашиняна, подобные заявления исходят от зарубежных сил, а местная оппозиция выступает лишь в роли их проводника. Премьер также отметил, что эти планы не учитывают интересы национальной безопасности Армении.