Пашинян обвинил оппозицию Армении в подготовке к новой войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что приход оппозиции к власти обернётся новой войной. На брифинге, запись которого опубликована Armenpress, он заявил, что планы оппозиции «пересмотреть мир» — это фактически объявление войны.

«[Представители оппозиции] говорят, что они якобы не против мира, но в случае прихода к власти начнут пересматривать мир. Хочу очень прямо и без сомнений заявить, что это война!» — сказал армянский премьер.

По его мнению, подобные заявления исходят от зарубежных акторов, а внутренняя оппозиция выступает в роли их транслятора.

Ранее Пашинян исключил вывод 102-й российской военной базы из Армении. Он также указал на решающую роль России и президента Владимира Путина в установлении перемирия между Ереваном и Баку 8 ноября 2020 года.