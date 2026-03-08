Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 10:43

Ионов: Команду Пашиняна перед выборами сопровождают западные политтехнологи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Ионов выступил с заявлением о политической ситуации в Армении. По его данным, премьер-министр Никол Пашинян делает ставку на западных консультантов.

Ионов сообщил, что команду армянского лидера сопровождают американские политтехнологи, с которыми заранее заключили контракт. Это, по его словам, логично для политика, ориентированного на Запад. Он также напомнил, что Евросоюз и Госдепартамент выделили гранты на борьбу с «российским вмешательством». Часть этих денег, как утверждает правозащитник, идет на пиар-кампанию Пашиняна через те же западные консалтинговые структуры.

«Самое смешное заключается в том, что и наши израильские журналисты публикуют Пашиняна у себя в сетке. Понимаете теперь почему я просил признать Собчак иноагентом и какие деньги заливают в российский сегмент телеграмм. Ласковый телёнок от двух маток сосёт», — резюмировал Ионов.

Пашинян осваивает профессию фудблогера: После пирожков он перекусил кукурузой на камеру
Пашинян осваивает профессию фудблогера: После пирожков он перекусил кукурузой на камеру

Ранее Life.ru писал, что в соцсетях премьер-министра Армении Никола Пашиняна регулярно появляются посты не только на политические темы, но и личные: он публиковал видео велосипедных прогулок по Москве, ролики с собой под музыку, фрагменты репетиций своей группы, а недавно, после прибытия в Вашингтон на Совет мира президента США Дональда Трампа, показал подписчикам сложенное из пальцев сердечко.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar