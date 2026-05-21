21 мая, 07:27

Активист, обвинивший Пашиняна в коррупции, арестован

В Армении арестован карабахский активист Артур Осипян — тот самый, который накануне спорил с премьер-министром Николой Пашиняном. Его перевели в изолятор временного содержания, сообщил адвокат Роман Ерицян в социальных сетях.

«Судья Шахвердян задержал Артура Осипяна на 2 месяца», — написал он.

По словам адвоката, в ближайшее время в отношении Осипяна изменят процессуальные действия, предъявят обвинения и передадут дело в суд. Сейчас телефон активиста выключен, а страница в соцсетях удалена.

Накануне Пашинян во время предвыборной агитации в Арабкирском районе вступил в перепалку с местными жителями, в том числе с Осипяном. Премьер оскорбил его и назвал мошенником — так он ответил на обвинения в коррупции. Осипян был задержан 18 мая. Также Пашинян поспорил с местной жительницей, обвинившей его в потере родины и гибели людей.

Наталья Афонина
