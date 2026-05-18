Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 мая, 12:33

Женщину, на которую сорвался Пашинян, заставляют уйти с работы

Обложка © Telegram/Mika Badalyan

Женщину, на которую сорвался и накричал Никол Пашинян, пытаются вынудить уйти с работы. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Речь идёт об Арпине Согоян, которая вступила в перепалку с премьер-министром Армении на встрече с избирателями. По данным издания, она работает акушером-гинекологом. После конфликта с премьером ей, как утверждается, позвонил главврач и предложил написать заявление об увольнении.

Женщина отказалась уходить с работы добровольно. Она также заявила, что не боится возможного давления и преследований.

Напомним, Пашинян сорвался на карабахскую армянку, которая вступила с ним в спор на встрече с избирателями. Женщина обвинила премьера в потере родины, гибели молодого поколения и личной трагедии семьи. Глава армянского правительства вновь заговорил о «сбежавших» во время конфликта карабахцах, а затем перешёл к угрозам в адрес политических оппонентов.

Николь Вербер
