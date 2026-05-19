«Взял и сжёг»: Охрана Пашиняна заткнула рот и утащила деда с акции за слова о гибели внука-военного
Пожилого мужчину увели с митинга Пашиняна.
В армянском городе Спитак силовики заткнули рот и оттащили пожилого мужчину с места проведения предвыборного митинга премьер-министра Никола Пашиняна. Судя по кадрам с места событий, он пытался напомнить политику о гибели своего внука.
Речь идёт о трагедии января 2023 года, когда при пожаре в казарме инженерно-сапёрной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих. Внук мужчины был среди тех, кто не выжил. Во время выступления в Спитаке пенсионер обратился к Пашиняну с напоминанием о случившемся. После этого охрана зажала ему рот и увела подальше от площадки.
«Не закрывайте мне рот! Я требую справедливости, куда вы меня ведёте? Моего ребёнка взял и сжёг», — кричал пенсионер.
Сам премьер заявил сторонникам, что политические противники якобы подсылают людей на его предвыборные встречи. Инцидент уже вызвал обсуждение в армянских медиа.
На прошлом митинге сам Пашинян сорвался на карабахскую армянку, которая вступила с ним в спор. А ещё одному участнику митинга, обвинившему премьера в коррупции, грозит статья за хулиганство. Во время встречи политика с избирателями он вступил в конфликт с премьером.
