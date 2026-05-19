«‎Взял и сжёг»: Охрана Пашиняна заткнула рот и утащила деда с акции за слова о гибели внука-военного

В армянском городе Спитак силовики заткнули рот и оттащили пожилого мужчину с места проведения предвыборного митинга премьер-министра Никола Пашиняна. Судя по кадрам с места событий, он пытался напомнить политику о гибели своего внука.

Пожилого мужчину увели с митинга Пашиняна. Видео © Телеграм / anivarmenia

Речь идёт о трагедии января 2023 года, когда при пожаре в казарме инженерно-сапёрной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих. Внук мужчины был среди тех, кто не выжил. Во время выступления в Спитаке пенсионер обратился к Пашиняну с напоминанием о случившемся. После этого охрана зажала ему рот и увела подальше от площадки.

«Не закрывайте мне рот! Я требую справедливости, куда вы меня ведёте? Моего ребёнка взял и сжёг», — кричал пенсионер.

Сам премьер заявил сторонникам, что политические противники якобы подсылают людей на его предвыборные встречи. Инцидент уже вызвал обсуждение в армянских медиа.