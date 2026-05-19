В Армении обвинившему Пашиняна в коррупции грозит статья за хулиганство
Обложка © Telegram / Mika Badalyan
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Армении против Артура Осипяна, который во время встречи с избирателями вступил в конфликт с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат Роман Ерицян.
«Согласно возбуждённому уголовному делу, Осипян воспрепятствовал агитации «Гражданского договора», мешал спокойствию граждан, вошёл в полемику с премьер-министром, позволил себе непозволительные заявления, оскорбления и громко разговаривал с премьером», — написал защитник в соцсетях.
По словам адвоката, Осипяна задержали на 72 часа. В ближайшее время следствие может официально предъявить ему обвинение и обратиться в суд с требованием об аресте.
Ранее сообщалось, что переселенца из Карабаха Артура Осипяна задержали после публичного спора с Николом Пашиняном в Ереване. Во время встречи с избирателями мужчина обвинил армянские власти в политике вокруг Карабаха и раскритиковал действия премьера. После словесной перепалки Осипяна силой оттеснили от места проведения мероприятия. Позже его адвокат Роман Ерицян заявил, что защита не могла получить информацию о местонахождении задержанного и его процессуальном статусе. Сам адвокат тогда связал задержание с критикой в адрес премьер-министра. Родственники Осипяна также заявляли, что долгое время не могли выйти с ним на связь после инцидента.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.