В Армении обвинившему Пашиняна в коррупции грозит статья за хулиганство

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Армении против Артура Осипяна, который во время встречи с избирателями вступил в конфликт с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат Роман Ерицян.

«Согласно возбуждённому уголовному делу, Осипян воспрепятствовал агитации «Гражданского договора», мешал спокойствию граждан, вошёл в полемику с премьер-министром, позволил себе непозволительные заявления, оскорбления и громко разговаривал с премьером», — написал защитник в соцсетях.

По словам адвоката, Осипяна задержали на 72 часа. В ближайшее время следствие может официально предъявить ему обвинение и обратиться в суд с требованием об аресте.

Ранее сообщалось, что переселенца из Карабаха Артура Осипяна задержали после публичного спора с Николом Пашиняном в Ереване. Во время встречи с избирателями мужчина обвинил армянские власти в политике вокруг Карабаха и раскритиковал действия премьера. После словесной перепалки Осипяна силой оттеснили от места проведения мероприятия. Позже его адвокат Роман Ерицян заявил, что защита не могла получить информацию о местонахождении задержанного и его процессуальном статусе. Сам адвокат тогда связал задержание с критикой в адрес премьер-министра. Родственники Осипяна также заявляли, что долгое время не могли выйти с ним на связь после инцидента.