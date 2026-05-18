Специальная военная операция
18 мая, 12:31

Захарова: Зеленский и Макрон заразили Пашиняна «европейскими ценностями»

Обложка © Telegram / Mika Badalyan

Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что гнев премьер-министра Армении Никола Пашиняна связан с недавним визитом в Ереван французского президента Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. Своё мнение она высказала в телеграм-канале.

Напомним, сегодня Пашинян накричал на женщину из-за Карабаха. По словам политика, она должна быть благодарной за то, что ей «не сломали голову в ближайшем туалете».

«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — «европейские ценности» налицо. Или на лице», — прокомментировала действия армянского премьера Захарова.

Пашинян отказался разрезать торт в виде карты Армении на встрече с жителями

Напомним, что Пашинян на улице вступил в яростный спор с карабахской армянкой, которая обвинила его в потере родины, гибели молодёжи и личной трагедии её семьи. В ответ армянский политик заорал, что он уничтожит всех своих политических оппонентов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в начале мая приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян, так как он скрывает покровы с планом ЕС в отношении республики.

