Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал жёсткий совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну. По его мнению, тому пора начинать переговоры о прямых поставках американского сжиженного газа, поскольку выгоды от Евразийского экономического союза для Еревана исчезнут при переориентации на Запад.

«Самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!» — написал он в своём канале в МАКСЕ.

При этом Медведев подчеркнул, что всем прекрасно ясно, к чему это приведёт. Как только население столкнётся с европейскими ценами на газ, оно просто погонит Пашиняна прочь. Поэтому, по мнению Медведева, армянскому премьеру и «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете». Вот только так не бывает.

Политик предостерёг, что шансы приземлиться на «упрямого ежа» экономических реалий растут с каждым днём. По его оценке, конец у этой истории будет ровно таким же, как у киевской власти в 2014 году. Оставаться в ЕАЭС при сближении с Евросоюзом не выйдет.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил Никола Пашиняна, что переход Армении на европейские цены на газ станет неизбежным при продолжении курса на сближение с ЕС. Как только республика окончательно определится с западным вектором, платить за топливо ей придётся по рыночным тарифам, актуальным для всего Евросоюза. Никаких исключений и поблажек больше не предусмотрено.