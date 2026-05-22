Пашинян: Цена на российский газ для Армении зафиксирована по контракту

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стоимость российского газа для страны определена действующим контрактом и не подлежит пересмотру. Заявление прозвучало на брифинге главы армянского правительства.

«По вопросу подорожания газа — такого не может быть, потому что у нас есть контракт», — сказал он.

По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой достигнуты чёткие стратегические договорённости по поставкам газа. Он подчеркнул, что действующее соглашение является взаимовыгодным и содержит конкретные условия, включая цену. Эти параметры, как отметил премьер, должны строго соблюдаться сторонами.

Ранее в Армении заявляли, что в стране не ожидают роста цен на российский газ, однако власти заранее подготовили механизмы на случай возможных изменений. Все необходимые инструменты уже разработаны и внедрены, но Ереван исходит из того, что негативный сценарий не реализуется.