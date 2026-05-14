Капкан на европейском пути: Выход из ЕАЭС обойдётся Армении в 15% ВВП

Выход из ЕАЭС может обойтись Армении в $5 млрд, что примерно соответствует оценкам в 15% ВВП республики. Такую оценку приводит Baza со ссылкой на эксперта Финансового университета Игоря Юшкова.

Речь идёт о возможных потерях от роста цен на газ, сокращения торговли с Россией и новых издержек для бизнеса. Сейчас Армения покупает значительную часть «голубого топлива» у России по льготной цене, но в случае выхода из ЕАЭС стоимость приблизится к европейской, из-за чего, ежегодные расходы Еревана вырастут примерно на $800 млн.

Дополнительный удар придётся по реэкспорту и поставкам армянских товаров в Россию. По оценкам эксперта, страна рискует потерять несколько миллиардов долларов доходов. Даже при сохранении торговли появятся пошлины, особенно чувствительные для коньяка, табака и сельхозпродукции. Для бизнеса это может означать ещё около $100 млн расходов, указал экономист.

Отдельный риск связан с трудовыми мигрантами: при введении патентов для граждан Армении их затраты в России могут вырасти примерно на $200 млн в год, что ударит по денежным переводам на родину, заключил он.