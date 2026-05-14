Капкан на европейском пути: Выход из ЕАЭС обойдётся Армении в 15% ВВП
Эксперт Юшков: Армения потеряет до $5 млрд после выхода из ЕАЭС
Вид на гору Арарат из Еревана — столицы Армении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Выход из ЕАЭС может обойтись Армении в $5 млрд, что примерно соответствует оценкам в 15% ВВП республики. Такую оценку приводит Baza со ссылкой на эксперта Финансового университета Игоря Юшкова.
Речь идёт о возможных потерях от роста цен на газ, сокращения торговли с Россией и новых издержек для бизнеса. Сейчас Армения покупает значительную часть «голубого топлива» у России по льготной цене, но в случае выхода из ЕАЭС стоимость приблизится к европейской, из-за чего, ежегодные расходы Еревана вырастут примерно на $800 млн.
Дополнительный удар придётся по реэкспорту и поставкам армянских товаров в Россию. По оценкам эксперта, страна рискует потерять несколько миллиардов долларов доходов. Даже при сохранении торговли появятся пошлины, особенно чувствительные для коньяка, табака и сельхозпродукции. Для бизнеса это может означать ещё около $100 млн расходов, указал экономист.
Отдельный риск связан с трудовыми мигрантами: при введении патентов для граждан Армении их затраты в России могут вырасти примерно на $200 млн в год, что ударит по денежным переводам на родину, заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Евросоюзом требуют отдельного и внимательного анализа. Он подчеркнул, что Москва поддержит те решения, которые будут отвечать интересам армянского народа. При этом в Ереване недавно заявили, что страна остаётся полноправным членом ЕАЭС и не собирается покидать его.
