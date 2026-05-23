Между двух стульев не получится: Медведев жёстко ответил Пашиняну на слова о цене газа

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил премьера Армении Никола Пашиняна о последствиях курса на сближение с Евросоюзом. Своим мнением политик поделился в публикации на канале в «Максе». По словам Медведева, Армении придётся платить за газ «по-европейски».

Медведев отметил, что при продолжении нынешней линии Ереван не сможет оставаться в ЕАЭС. Как следствие, республике предстоит платить за топливо по тарифам, актуальным для европейского рынка.

Медведев резко высказался о попытках удержать выгоду от двух союзов сразу. «Тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», — написал он.

Политик считает, что именно такой сценарий готовит Пашинян. По мнению замглавы Совбеза, он «настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС».

Особое негодование вызвали расчёты армянского руководства на сохранение льготной стоимости. Медведев отметил, что «кавказский реформатор» после бесед с западными лидерами уверен в обязанности Москвы оставить текущий ценник — 177,5 USD за 1 000 кубометров

«И неважно, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе $570-590 за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF (Нидерланды)», — возмутился Медведев.

Таким образом, разница в платежах оказалась бы более чем трёхкратной. Медведев дал понять, что совмещать евроинтеграцию с евразийскими тарифами не выйдет.

Напомним, Армения предприняла значительный шаг на пути к вступлению в Европейский союз: в марте 2025 года был принят закон, официально запускающий этот процесс, а в мае 2026 года в Ереване прошёл первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. По итогам саммита была подписана совместная декларация, в которой Брюссель признал «европейские устремления» армянского народа. Стороны договорились об углублении сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и транспорта, а также о либерализации визового режима. Кроме того, Евросоюз объявил о планах инвестировать в экономику Армении около 2,5 миллиарда евро в рамках программы Global Gateway. При этом остаётся открытым вопрос о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе, который в перспективе станет предметом политического выбора.