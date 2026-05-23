Захарова посоветовала ЕС посмотреть видео Пашиняна вместо жалоб на «фейки РФ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикации западных СМИ о якобы российской кампании по дезинформации в преддверии выборов в Армении. Дипломат предложила Евросоюзу вместо жалоб на «фейки» посмотреть видео премьера республики Никола Пашиняна.

Речь идёт о статье пропагандистской структуры EUvsDisinfo, которая действует под эгидой внешнеполитической службы ЕС и создана для борьбы с российской дезинформацией. В материале утверждается, что Москва якобы запустила операцию «Матрёшка» с использованием искусственного интеллекта.

«Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция «Матрёшка» придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы применённых технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про «руку Кремля», — написала Захарова в своём телеграм-канале, сопроводив пост видеозаписью со странным поведением Пашиняна.