Захарова посоветовала ЕС посмотреть видео Пашиняна вместо жалоб на «фейки РФ»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикации западных СМИ о якобы российской кампании по дезинформации в преддверии выборов в Армении. Дипломат предложила Евросоюзу вместо жалоб на «фейки» посмотреть видео премьера республики Никола Пашиняна.
Речь идёт о статье пропагандистской структуры EUvsDisinfo, которая действует под эгидой внешнеполитической службы ЕС и создана для борьбы с российской дезинформацией. В материале утверждается, что Москва якобы запустила операцию «Матрёшка» с использованием искусственного интеллекта.
«Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция «Матрёшка» придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы применённых технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про «руку Кремля», — написала Захарова в своём телеграм-канале, сопроводив пост видеозаписью со странным поведением Пашиняна.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопросы статуса Армении в ЕАЭС может решать только сама страна. По его словам, согласно правилам союза, решение о членстве или выходе относится исключительно к стране-участнице — другой процедуры нет. Ереван готов ответить на вопросы партнёров. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают премьер-министра Армении Никола Пашиняна ведущим недружественную политику в отношении России. По мнению парламентариев, он «цинично использует возможности», которые предоставляет РФ, и это «непорядочно».
