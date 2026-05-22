Оверчук назвал отказ Пашиняна от поездки на саммит ЕАЭС сигналом о приоритетах

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна присутствовать на саммите ЕАЭС в Казахстане говорит о том, как он расставляет свои приоритеты. Такую позицию озвучил вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, отвечая на вопрос РИА «Новости».

«То что его (Пашиняна) там не будет — это уже определённый сигнал, как он выставляет свои приоритеты», — сказал он.

Вице-премьер также уточнил, что возможность подключения главы армянского кабмина к заседанию по видеосвязи пока сохраняется. Оверчук подчеркнул, что дистанционный формат стал бы более желательным вариантом, чем игнорирование Пашиняном мероприятия целиком.