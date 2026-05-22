Оверчук назвал отказ Пашиняна от поездки на саммит ЕАЭС сигналом о приоритетах
Никол Пашинян.
Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна присутствовать на саммите ЕАЭС в Казахстане говорит о том, как он расставляет свои приоритеты. Такую позицию озвучил вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, отвечая на вопрос РИА «Новости».
«То что его (Пашиняна) там не будет — это уже определённый сигнал, как он выставляет свои приоритеты», — сказал он.
Вице-премьер также уточнил, что возможность подключения главы армянского кабмина к заседанию по видеосвязи пока сохраняется. Оверчук подчеркнул, что дистанционный формат стал бы более желательным вариантом, чем игнорирование Пашиняном мероприятия целиком.
Напомним, Пашинян уже подтвердил, что пропустит саммит ЕАЭС в Астане из-за отпуска. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москву не устраивает политическая линия Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. По словам дипломата, армянское руководство, судя по всему, намерено сохранять членство в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключится на Евросоюз. При этом, сам глава Армении исключил резкий выход республики из ЕАЭС. По словам Пашиняна, если страна когда-либо покинет объединение, то этот шаг будет подготовленным. Он подчеркнул, что никаких неожиданных решений в данном вопросе не последует.
