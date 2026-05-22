Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопросы, связанные со статусом страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), может обсуждать только сама Армения. Он отметил, что по действующим правилам союза решение о членстве или выходе относится исключительно к стране-участнице.

«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет», — сказал Пашинян журналистам.

Политик добавил, что Ереван готов ответить на вопросы партнёров.

Ранее Пашинян уже подтвердил, что пропустит саммит ЕАЭС в Астане из-за отпуска.

Тем временем в Москве на фоне сближения Армении с ЕС ждут от Еревана скорейшей определённости по ЕАЭС, так как одновременное членство в двух союзах невозможно. Сергей Шойгу напомнил, что Россия поставляет Армении газ, муку и бензин втрое дешевле рынка, а переводы мигрантов достигают почти 13% ВВП республики. В Кремле рассчитывают на прагматизм братского народа и надеются, что Ереван не даст втянуть себя в конфронтацию с Москвой по украинскому сценарию.