Пашинян: Статус Армении в ЕАЭС может решать только Ереван
Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопросы, связанные со статусом страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), может обсуждать только сама Армения. Он отметил, что по действующим правилам союза решение о членстве или выходе относится исключительно к стране-участнице.
«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет», — сказал Пашинян журналистам.
Политик добавил, что Ереван готов ответить на вопросы партнёров.
Ранее Пашинян уже подтвердил, что пропустит саммит ЕАЭС в Астане из-за отпуска.
Тем временем в Москве на фоне сближения Армении с ЕС ждут от Еревана скорейшей определённости по ЕАЭС, так как одновременное членство в двух союзах невозможно. Сергей Шойгу напомнил, что Россия поставляет Армении газ, муку и бензин втрое дешевле рынка, а переводы мигрантов достигают почти 13% ВВП республики. В Кремле рассчитывают на прагматизм братского народа и надеются, что Ереван не даст втянуть себя в конфронтацию с Москвой по украинскому сценарию.
