22 мая, 09:57

«Цинично и непорядочно»: В Госдуме раскритиковали курс Пашиняна в отношении России

Володин: ГД считает, что Пашинян ведёт недружественную политику в отношении РФ

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведёт недружественную политику в отношении России и цинично пользуется возможностями, которые предоставляет РФ. Такое мнение выражают депутаты Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«По мнению депутатов Государственной думы, премьер-министр Армении Пашинян ведёт недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной. Это непорядочно», — написал Володин в своём Telegram-канале.

«А почему не должен?»: Пашинян не понял критику в связи с приездом Зеленского
Парламентарий напомнил, что в Армении ранее приняли закон о начале процесса вступления в Европейский союз, а также признали юрисдикцию Международного уголовного суда, после чего республика стала его полноправным членом. Володин отметил, что армянский премьер уже принял все политические решение в пользу выстраивания отношений с недружественными России странами, которую пытаются разрушить РФ.

При этом он отметил, что Россия продолжит дружественно относиться к жителям Армении.

«Россия всегда приходила на помощь армянскому народу. Так же, как и сейчас, отношение к жителям Армении носит дружественный характер», — добавил председатель Госдумы.

«Морковка ЕС и кружевные трусики»: Как Запад выращивает «второго Зеленского» в Армении
Ранее Москва выдала Армении предупреждение из-за политической линии Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе — армянское руководство, судя по всему, намерено сохранять членство в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключится на Евросоюз. При этом страны ЕС готовятся к столкновению с Россией.

Дарья Денисова
