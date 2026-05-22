«А почему не должен?»: Пашинян не понял критику в связи с приездом Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недоумение по поводу вопросов о визите Владимира Зеленского в Ереван, задавшись риторическим вопросом о причинах, по которым такой визит мог бы быть неуместным. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«А ещё говорят, почему он (Зеленский) приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать», — сказал Пашинян в разговоре с журналистами.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы украинского режима Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Общение между сторонами проходило на английском языке, несмотря на то что оба политика владеют русским.