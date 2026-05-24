Шквал возмездия за детей Старобельска: «Орешник», «Кинжал» и «Цирконы» погрузили Киев в ад Оглавление Удар «Орешником»: горят Киев и область Удары по аэродромам и СБУ: «Цирконы» и «Кинжалы» приземляют ВСУ Реакция Зеленского: больше поддержки с Запада Армия России применила «Орешник», БПЛА и другие ракеты по целям в Центральной Украине. Горели аэродромы, заводы и склады. Подробности — в материале Life.ru. 24 мая, 09:52 Армия России нанесла удар ракетой «Орешник». Обложка © Chat GPT

Россия нанесла массированный удар по целям на Украине за атаку колледжа в Старобельске, где погиб 21 ребёнок. Одну из целей атаковала баллистическая ракета «Орешник». По данным Воздушных сил Украины, всего Россия выпустила 690 БПЛА и ракет. Эта атака стала одной из самых масштабных за всё время СВО.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве отметили, что удар был нанесён в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам.

Удар «Орешником»: горят Киев и область

Баллистическая ракета «Орешник» поразила цели в Киевской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что взрыв был в Белой Церкви. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в этом городе находятся грузовой авиационный комплекс, ТЭЦ, а также железнодорожный и автомобильный узел.

— То самое место, где чинят «летающее имущество» ВСУ и куда тянутся эшелоны с натовским железом, — пишет Коц.

«Орешник» атаковал цели в Белой Церкви. Видео © Telegram / SHOT

Также в Белой Церкви пострадал завод компании Fire Point. По данным канала SHOT, здесь осуществлялась сборка БПЛА FP-1. Стоит отметить, что фирма тесно связана с близкими Владимира Зеленского, а бывший госсекретарь США Майк Помпео в Fire Point занимает должность члена консультативного совета.

По информации российских военкоров, Армия России в Киеве уничтожила складские помещения. Кроме того, выбивались системы ПВО.

Удары по аэродромам и СБУ: «Цирконы» и «Кинжалы» приземляют ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает о поражении четырёх аэродромов на подконтрольной Украине территории. «Кинжалы» прилетели в Староконстантинов. Схожие удары были по авиационным объектам в Миргороде, Кировограде. Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» атаковала цель в Днепропетровске.

— По имеющимся данным, аналогичное средство поражения было применено при ударе по объекту СБУ в районе Бучи, — отметил Поддубный.

Реакция Зеленского: больше поддержки с Запада

Владимир Зеленский в своём утреннем обращении в очередной раз призвал западные страны к давлению на Россию. По его словам, необходимо, чтобы минувший удар не остался без ответа.

— Мы делаем всё, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединённых Штатов Америки, и от Европы, и от других, — сказал Зеленский.

Единственное, что Вашингтон сделал, это предупредил заранее о готовящемся ударе. 23 мая Посольство США на Украине выпустило заявление к собственным гражданам.

— Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьёзном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент, — заявили в диппредставительстве.

Россия сама информирует Штаты о грядущем ударе «Орешником». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya объяснял, что делается это в рамках двухсторонних договорённостей, чтобы избежать масштабного военного конфликта. Сейчас же он призывает наносить такие удары чаще.

— Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени, — отметил Медведев.

Авторы Даниил Черных