Почерк «Птах Мадьяра»: Расправа в Старобельске за баллы в военном маркетплейсе ВСУ Оглавление Трагедия в Старобельске: 21 погибший Смотрели и били снова Starlink навёл убийц Маркетплейс смерти ВСУ: 6 баллов за жизнь Мадьяр: венгр, канадец, палач СКР выясняет, кто стоит за терактом в Старобельске, где погиб 21 студент. Это стиль главы Сил беспилотных систем Роберта Бровди, обменивающего жизни людей на баллы в новой системе мотивации ВСУ Brave1 Market. Подробности — на Life.ru. 25 мая, 13:34 Кто такой Роберт Бровди (Мадьяр) и при чём тут 6 баллов за русского солдата. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Река, © Telegram

Трагедия в Старобельске: 21 погибший

После страшного удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР вся Россия скорбит по погибшим студентам. Большинству ребят не было и двадцати.

Кошмарный налёт произошёл в ночь на 22 мая. Лишь сегодня утром после разбора всех завалов были опубликованы окончательные цифры: 21 погибший, 63 пострадавших.

Все погибшие в Старобельске имеют имена, фамилии, фотографии и безутешных родственников. Любой может это проверить, такое не подделать.

Смотрели и били снова

Когда луганские эмчээсовцы прибыли на место удара, каратели ВСУ вдруг снова продолжили атаковать здание дронами. Другой цели, кроме как сорвать спасательную операцию и увеличить число жертв, у подонков не могло быть. Это видели десятки очевидцев, это же рассказал командир 57-й пожарно-спасательной части ЛНР Роман Антонов.

Даже когда началась спасательная операция в колледже Старобельска, ВСУ продолжали бить по нему дронами. Фото © ТАСС / Александр Река

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова уже назвала произошедшее «Старобельской расправой». Сейчас она в ЛНР, помогает родителям, потерявшим своих детей.

— Это был целенаправленный террористический удар: три волны, 16 БПЛА били точно в одно и то же место. Рядом не было никаких военных объектов. Президент России Владимир Путин дал точную оценку: это осознанное террористическое преступление нацистского характера, — считает Лантратова.

Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, BBC и CNN, а также им подобные — все они дружно проигнорировали террористический акт в Старобельске или даже опровергли его, мол, Россия опять сама себя обстреляла. Однако военное преступление налицо. И скоро об этом узнает весь мир. Посмотреть на руины общежития уже прибыли более полусотни корреспондентов из других стран: Китая, Турции, Венесуэлы, ОАЭ, Кубы, Пакистана, Бразилии, Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании и Великобритании. Среди первых сделал заявление ирландский журналист Чей Боуз.

— Случайность — это если я ударю вас один раз. Но когда вас бьют пять раз подряд — это уже не случайность. Это терроризм. Именно так я это вижу. Я не вижу здесь никакой военной цели, — подчеркнул Чей Боуз.

Starlink навёл убийц

На площадке у разбомбленного колледжа российские следователи выложили обломки украинских беспилотников. Теперь все иностранные журналисты могут рассмотреть детали и сфотографировать их. Среди обломков БПЛА оказались элементы системы «Старлинк».

— Так называемые терминалы Starlink Mini. С одной стороны, они используются для точной навигации в условиях спуфинга и радиоэлектронного подавления. С другой — с его помощью можно в режиме реального времени управлять дроном. Если будут найдены камеры с беспилотников, значит, операторы ВСУ своими глазами видели, куда направляли БПЛА, — отметил военкор Александр Коц.

ВСУ активно используют терминалы Starlink в военных целях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Скорее всего, эти камеры уже найдены. По основной версии следствия, терминалы Starlink использовались именно для корректировки удара в реальном времени.

То, что дроны уже давно умеют атаковать не вслепую, а управляются вручную до самого касания с целью — не секрет. Оператор видит здание в кадре, корректирует доворот и подбирает точку входа. Каждый удар — это осознанный выбор.

Главным следственным управлением Следственного комитета России расследуется уголовное дело о терракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Сейчас следователи и оперативники спецслужб выясняют, кто именно стоит за этим жестоким преступлением. С согласия главы киевского режима Зеленского оно было совершено или нет, но сам он уже понял, что натворили его боевики, поэтому отмалчивается. Не решаются на себя взять этот теракт и командующие ВСУ. Можно не сомневаться в том, что в ближайшее время будут установлены все причастные к трагедии в Старобельске и они понесут справедливое наказание.

Маркетплейс смерти ВСУ: 6 баллов за жизнь

Удивляться жестокости украинских операторов дронов не нужно. Ещё в прошлом году ВСУ внедрили новую систему мотивации — как в компьютерных играх. Называется Brave1 Market, работает по принципу маркетплейса. Самое шокирующее, что есть в платформе, — это рейтинг эффективности Army of Drones Bonus [Бонус Армии дронов — перевод]. Работает так: украинские каратели через военную систему связи загружают видео с доказательствами, что их дроны поразили российские цели, и получают электронные баллы. Сколько дают баллов за убитых детей, неизвестно, но один российский солдат стоит шесть. Баллы можно обменять на оружие, программное обеспечение и боеприпасы.

Мадьяр: венгр, канадец, палач

Чемпионы по набору е-баллов: элитное подразделение ВСУ «Птахи Мадьяра», которое якобы набрало на Донецком и Луганском направлениях 16 298 очков в прошлом году. Их главарь — Роберт Бровди. Этот человек официально возглавляет Силы беспилотных систем ВСУ с июня прошлого года. До него в украинских войсках даже не было такой структуры. Таким образом, все подразделения, управляющими дронами, подчиняются ему.

Роберт Бровди, более известный по позывному Мадьяр, родился 9 августа 1975 года в Закарпатской области Украины. Персона это таинственная. Его отец якобы венгр, а мать украинка. Но откуда тогда английские имя и фамилия? Бровди занимается бизнесом и политикой с конца девяностых, то есть со студенческого возраста. Возглавлял закарпатское отделение Фронта перемен (общественной организации бывшего премьер-министра Арсения Яценюка), заседал в местном областном совете.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Незадолго до Майдана Бровди был зампредседателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) и попал в скандал с китайским кредитом в $1,5 миллиарда. На эти деньги Незалежная должна была закупить зерно и поставить его китайской корпорации. Однако при помощи офшоров швейцарской зерно продавалось не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран, Сингапур и Гонконг.

После Майдана Бровди на удивление удачно занялся девелоперским бизнесом. Фактически ему задарма достались все крупные объекты Закарпатья: универмаг «Украина» и магазин «Закарпатмебель», комплексы «Червена ружа» и «Корона».

Бровди никогда не раскрывал информации о доходах. Известно, что он коллекционирует редкие автомобили. Как выяснил Life.ru, на его жену Наталью Бровди, например, зарегистрирован Cadillac DE Ville 1959 года (номер — АО7777ВІ), на таком ездил Элвис Пресли. Стоимость предметов его коллекции не разглашается, но, согласно информации инсайдеров, речь может идти о нескольких миллионах долларов. По слухам, также у него есть канадское гражданство. Глава Канады, напомним, английский король.

После начала СВО Бровди пошёл в подразделение Территориальной обороны и якобы участвовал в эвакуации гражданского населения из Бучи (то есть, скорее всего, причастен к той самой кошмарной инсценировке). Несколькими месяцами позже оказался под Херсоном (где украинцы устроили карательные операции после ухода оттуда Российской армии). Дальше Бровди создал подразделение «Птицы Мадьяра» — известные головорезы. Чаще всего их посылают для карательных операций туда, где российские войска достигли успеха. Например, в Соледаре они, отступая, атаковали наших химическим оружием.

— Подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых, — рассказал про «Птиц Мадьяра» командир взвода БПЛА 80-го танкового полка Даниил Иванов.

Даже Зеленский побаивается Роберта Мадьяра Бровди. В прошлом году, например, стало известно, что Бровди угрожал главе киевского режима из-за переговоров с Россией. Дело дошло до того, что каратель даже пообещал повести войска на Киев, если Зеленский пойдёт на территориальные уступки.

Складывается ощущение, что Роберт Бровди может быть смотрящим от Великобритании.

Бровди является приоритетной и законной целью для российских силовиков. В марте 2026 года Военная коллегия вынесла ему заочный приговор в России. Роберта Бровди признали виновным в теракте, в результате которого в Курской области погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Приказ о дистанционном минировании дорог, отданный Бровди, привёл к гибели гражданского лица. Суд был беспощаден — пожизненное заключение с отбыванием первых 10 лет в тюрьме. Бровди был объявлен в международный розыск.

Авторы Пётр Егоров