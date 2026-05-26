Способ сократить штаты: Медведев колко оценил реакцию европейцев на анонсированные удары по Киеву

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Евросоюза не эвакуировать персонал дипмиссий в Киеве, несмотря на предупреждение Москвы. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

«ЕС заявил, что сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве несмотря не предупреждения России. Ну, видимо, у них есть лишние дипломаты и требуется сокращение штатов», — написал Медведев.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России предложили всем иностранцам с дипломатическим статусом незамедлительно уехать из украинской столицы — такие меры в ведомстве назвали вынужденными из-за перехода армии РФ к системным обстрелам Киева после террористического удара ВСУ по Старобельску. Дипломатические представительства европейских стран в Киеве предупреждению не вняли и отказались от эвакуации.