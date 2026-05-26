Посольства стран ЕС отказались покидать Киев под страхом системных ударов ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha
Посольства стран Евросоюза заявили, что не собираются эвакуироваться из украинской столицы, несмотря на предупреждение России о системных ударах по военной инфраструктуре Киева. В МИД РФ ранее призвали иностранных граждан, включая дипломатический персонал, как можно скорее покинуть город.
Представители некоторых европейских стран проигнорировали это обращение. Постпред ЕС на Украине Катарина Матернова выступила с резкой критикой Москвы, назвав предупреждения попытками шантажа и желанием раздуть панику. Она также обвинила Россию в намерении оказать психологическое давление на тех, кто продолжает поддерживать Киев.
«Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уйдем. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Этого не случится. ЕС никуда не уйдёт. Мы остаёмся в Киеве. Мы остаёмся с Украиной», — отметила дипломат.
Напомним, после теракта, устроенного ВСУ в Старобельске, и удара по студенческому общежитию в ЛНР российские военные перешли к системным ударам по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям украинского ВПК в Киеве. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубино обратил его внимание на необходимость эвакуации американских дипломатов из украинской столицы, сославшись на заявление российского внешнеполитического ведомства.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.