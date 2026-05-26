Посольства стран ЕС отказались покидать Киев под страхом системных ударов ВС РФ

Посольства стран Евросоюза заявили, что не собираются эвакуироваться из украинской столицы, несмотря на предупреждение России о системных ударах по военной инфраструктуре Киева. В МИД РФ ранее призвали иностранных граждан, включая дипломатический персонал, как можно скорее покинуть город.

Представители некоторых европейских стран проигнорировали это обращение. Постпред ЕС на Украине Катарина Матернова выступила с резкой критикой Москвы, назвав предупреждения попытками шантажа и желанием раздуть панику. Она также обвинила Россию в намерении оказать психологическое давление на тех, кто продолжает поддерживать Киев.

«Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уйдем. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Этого не случится. ЕС никуда не уйдёт. Мы остаёмся в Киеве. Мы остаёмся с Украиной», — отметила дипломат.