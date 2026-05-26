«Меня убило»: Появилось последнее видео студентки из Старобельска перед гибелью под завалами

Студентка Старобельского педагогического колледжа Дарья Сердюк успела отправить родным в Петербург последнее видео за несколько минут до гибели при атаке БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Луганск 24».

Последние сообщения погибшей студентки.

Во время обстрела Старобельского колледжа Даша Сердюк успела отправить видео подруге из Петербурга. К несчастью, они оказались последними для девушки, которая уже была под завалами в этот момент.

«Она пишет: «Настя, меня убило». И через минуту уже не отвечала», — рассказала подруга студентки.

Учащаяся Старобельского колледжа Дарья Сердюк погибла в общежитии после удара украинских боевиков. Девочка была родом из Рубежного и росла сиротой.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР, где в это время спали студенты. Следственный комитет РФ расценил атаку как теракт, отметив, что гражданский объект подвергся нескольким волнам ударов. После обрушения здания под завалами оказались десятки учащихся. Жертвами стали 21 человек, многие получили ранения. Президент Владимир Путин назвал произошедшее бесчеловечным преступлением и заявил, что удар не мог быть случайным, так как рядом не было военных объектов.