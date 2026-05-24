Во время спасательной операции в Старобельске воздушную тревогу объявляли 15 раз

Спасательная операция в Старобельске длилась 45 часов, и всё это время ВСУ продолжали держать руины под угрозой новых атак. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале, воздушную тревогу за этот период объявляли 15 раз.

Он назвал происходившее настоящим военным преступлением против мирного населения. Спасателям приходилось работать, постоянно рискуя попасть под следующий удар. Пасечник подчеркнул, что кровавое пятно навсегда останется на тех, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял. Такое проявление фашизма в двадцать XXI веке недопустимо.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 подростков. Погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Владимир Путин квалифицировал это как теракт и поручил готовить ответ. Следственный комитет немедленно завёл дело, а в ночь на 24 мая Минобороны отрапортовало об ударе возмездия с применением новейшего «Орешника».

Ранее сообщалось, что в Старобельске перепуганные студенты выпрыгивали из окон пылающего общежития прямо в пижамах, спасаясь от ударов украинских дронов. После того как спасатели разобрали завалы, началась самая тяжёлая часть работы — опознание. Погибших идентифицировали буквально по кусочкам одежды и особым приметам. В ориентировках значились, например, красная пижама с белыми бретелями, цветной халат, чёрное худи и белые кроксы.