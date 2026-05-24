Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что пострадавшим детям, оказавшимся в зоне удара по Старобельску, будет оказана комплексная поддержка, направленная на восстановление и реабилитацию. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По её словам, речь идёт не только о медицинской помощи, но и о длительной работе с семьями и психологической поддержке. Власти намерены сделать всё возможное, чтобы подростки смогли преодолеть последствия произошедшего и постепенно вернуться к привычной жизни.

Напомним, в ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данным главы региона Леонида Пасечника, погибли 21 человек, ещё 65 получили ранения. Сегодня оценить «размах» террористического удара по мирным гражданам прибыли иностранные журналисты, чтобы открыть всему миру правду о киевском режиме, который не гнушается жестоким образом убивать ни в чём не повинных детей.