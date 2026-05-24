Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 13:56

МИД: Иностранные журналисты увидели последствия теракта ВСУ в Старобельске

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Иностранные журналисты своими глазами увидели последствия атаки на общежитие и корпус колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Аккредитованные корреспонденты прибыли на место трагедии в ЛНР. В дипведомстве уточнили, что они наблюдали разрушения, вызванные, террористической атакой киевского режима.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. По данным Следственного комитета, ВСУ прицельно нанесли удар четырьмя беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и пятиэтажному общежитию Старобельского колледжа. В здании в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник, оно обрушилось до второго этажа.

Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к руинам колледжа с портретами
Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к руинам колледжа с портретами

Жертвами удара стал 21 человек, десятки пострадали. Поисково-спасательная операция завершена, 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура. Глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, подчеркнув, что рядом с колледжем не было никаких военных объектов, а удар не мог быть случайным. Глава государства отдал приказ Минобороны подготовить и провести удар возмездия по причастным к атаке.

В ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве. За короткое время по целям выпустили около 15 баллистических ракет, в разных районах города прогремело порядка 20 взрывов. Атака велась с применением комплексов «Орешник», «Искандер», а также ракет «Кинжал» и «Циркон». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Проигнорировавший теракт в Старобельске Запад рвёт и мечёт из-за ударов по объектам ВСУ
Проигнорировавший теракт в Старобельске Запад рвёт и мечёт из-за ударов по объектам ВСУ

Поездку иностранных корреспондентов в Старобельск организовали после ложных заявлений западных представителей в СБ ООН, утверждавших, что ударов ВСУ по учебному заведению не было. Теперь зарубежные журналисты могут лично зафиксировать масштаб разрушений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Журналисты
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar