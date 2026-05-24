Иностранные журналисты своими глазами увидели последствия атаки на общежитие и корпус колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Аккредитованные корреспонденты прибыли на место трагедии в ЛНР. В дипведомстве уточнили, что они наблюдали разрушения, вызванные, террористической атакой киевского режима.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. По данным Следственного комитета, ВСУ прицельно нанесли удар четырьмя беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и пятиэтажному общежитию Старобельского колледжа. В здании в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник, оно обрушилось до второго этажа.

Жертвами удара стал 21 человек, десятки пострадали. Поисково-спасательная операция завершена, 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура. Глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, подчеркнув, что рядом с колледжем не было никаких военных объектов, а удар не мог быть случайным. Глава государства отдал приказ Минобороны подготовить и провести удар возмездия по причастным к атаке.

В ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве. За короткое время по целям выпустили около 15 баллистических ракет, в разных районах города прогремело порядка 20 взрывов. Атака велась с применением комплексов «Орешник», «Искандер», а также ракет «Кинжал» и «Циркон». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Поездку иностранных корреспондентов в Старобельск организовали после ложных заявлений западных представителей в СБ ООН, утверждавших, что ударов ВСУ по учебному заведению не было. Теперь зарубежные журналисты могут лично зафиксировать масштаб разрушений.