Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 13:14

Проигнорировавший теракт в Старобельске Запад рвёт и мечёт из-за ударов по объектам ВСУ

Фон дер Ляйен и Каллас осудили удар возмездия по Украине, забыв о погибших в ЛНР

Европейские лидеры спустя полдня выступили с заявлениями по ночным ударам по Киеву и применению ракеты «Орешник», тогда как реакция на массированный обстрел Старобельска, где погибли студенты общежития колледжа, в публичной повестке не прозвучала.

Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что применение ракеты «Орешник» является «целенаправленной эскалацией» и сигналом не только Украине, но и её западным союзникам. Она подчеркнула необходимость усиления санкционного давления на Россию и наращивания военной помощи киевскому режиму.

«Это политическая тактика запугивания и безрассудная ядерная игра на грани. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», — подчеркнула Каллас.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил решительное осуждение применения ракеты «Орешник» в ходе российских ударов по Украине. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала происходящее демонстрацией отказа от уважения к переговорному процессу.

При этом в публичных комментариях европейских политиков не было реакции на массированный удар по Старобельску, где пострадало общежитие колледжа и погибли проживавшие там студенты.

Лантратова объяснила, почему западные СМИ решили внезапно уйти «в отпуск» вместо поездки в Старобельск

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опровергла сообщения о том, что зарубежные журналисты якобы не имеют доступа к месту трагедии в Старобельске. По её словам, ряд стран и представителей медиа распространяют недостоверные сведения о невозможности работы иностранных корреспондентов на месте происшествия.

Милена Скрипальщикова
