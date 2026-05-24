Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что сообщения об отсутствии доступа зарубежных журналистов к месту трагедии в Старобельске не соответствуют действительности.

Ряд стран и представителей медиа распространяют недостоверную информацию о невозможности работы иностранных СМИ на месте происшествия.

Она подчеркнула, что на территорию прибыли зарубежные журналисты, однако при этом задалась вопросом об отсутствии крупнейших международных медиа, включая CNN и BBC.

Лантратова также раскритиковала заявления о том, что происходящее может быть «инсценировкой», и назвала их несоответствующими реальности, подчеркнув масштаб трагедии и количество пострадавших.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд западных СМИ отказался от предложения посетить Старобельск, где ранее произошли трагические события. Британская телерадиокорпорация BBC и некоторые другие иностранные медиа, в том числе CNN, не приняли приглашение российской стороны для поездки на место происшествия.

Захарова отметила, что ранее на заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран выражали сомнения относительно произошедшего в Старобельске.