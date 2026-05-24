Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:38

Лантратова: Запад врёт об отсутствии доступа СМИ к колледжу в Старобельске

Обложка © МИД России

Обложка © МИД России

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что сообщения об отсутствии доступа зарубежных журналистов к месту трагедии в Старобельске не соответствуют действительности.

Ряд стран и представителей медиа распространяют недостоверную информацию о невозможности работы иностранных СМИ на месте происшествия.

Она подчеркнула, что на территорию прибыли зарубежные журналисты, однако при этом задалась вопросом об отсутствии крупнейших международных медиа, включая CNN и BBC.

Лантратова также раскритиковала заявления о том, что происходящее может быть «инсценировкой», и назвала их несоответствующими реальности, подчеркнув масштаб трагедии и количество пострадавших.

Мирошник: Западные СМИ не уйдут на каникулы после масштабного обстрела Украины
Мирошник: Западные СМИ не уйдут на каникулы после масштабного обстрела Украины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд западных СМИ отказался от предложения посетить Старобельск, где ранее произошли трагические события. Британская телерадиокорпорация BBC и некоторые другие иностранные медиа, в том числе CNN, не приняли приглашение российской стороны для поездки на место происшествия.

Захарова отметила, что ранее на заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран выражали сомнения относительно произошедшего в Старобельске.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Яна Лантратова
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar