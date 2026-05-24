Западные журналисты не будут игнорировать последствия ударов по Киеву и оперативно отправятся на место событий. Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Удары по целям на Украине. Видео © Timed of Ukraine

«Мне почему-то кажется, что CNN и «Би-Би-Си» в отпуске не окажутся в Киеве», — сказал он.

Он также заявил, что ранее неоднократно наблюдал, как западные медиа, по его оценке, искажают картину происходящего в своих материалах.

После сообщений о теракте в Старобельске президент РФ Владимир Путин, как ранее отмечалось, поручил провести ответные действия. В ночь на 24 мая российские военные осуществили масштабную комбинированную операцию против объектов военной инфраструктуры на территории Украины. В ходе удара применялся широкий набор вооружений, включая ракетный комплекс «Орешник», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер».