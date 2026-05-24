Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 07:51

Киев в огне: Пожары после ударов возмездия Армии России зафиксированы в 40 местах

В Киеве после взрывов зафиксированы пожары в 40 локациях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В Киеве после ночных взрывов зафиксированы пожары и разрушения в 40 локациях. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.

По сведениям мэра Виталия Кличко, повреждения зафиксированы в восьми районах столицы.

Из‑за крупных возгораний в городе отмечается ухудшение качества воздуха — фиксируется загрязнение атмосферы.

«Надо бить — ещё сильнее»: Медведев высказался об ударах по Украине
«Надо бить — ещё сильнее»: Медведев высказался об ударах по Украине

По предварительным данным, минувшей ночью ВС России нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам Украины. Согласно сводкам мониторинговых каналов, в атаке были задействованы ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», оперативно-тактические «Искандеры», а также несколько сотен дронов-камикадзе. В столице Украины зафиксировано не менее 20 взрывов. Официальных заявлений от Министерства обороны РФ пока не поступало. Подчёркивается, что данные действия стали ответом на террористическую атаку ВСУ в Старобельске.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar