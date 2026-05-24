Киев в огне: Пожары после ударов возмездия Армии России зафиксированы в 40 местах

В Киеве после ночных взрывов зафиксированы пожары и разрушения в 40 локациях. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.

По предварительным данным, минувшей ночью ВС России нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам Украины. Согласно сводкам мониторинговых каналов, в атаке были задействованы ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», оперативно-тактические «Искандеры», а также несколько сотен дронов-камикадзе. В столице Украины зафиксировано не менее 20 взрывов. Официальных заявлений от Министерства обороны РФ пока не поступало. Подчёркивается, что данные действия стали ответом на террористическую атаку ВСУ в Старобельске.