Ведущие западные СМИ сознательно проигнорировали приглашение посетить разрушенный колледж в Старобельске, потому что боятся столкнуться с неудобной для них реальностью. Данное заявление сделала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в беседе с иностранными журналистами на месте трагедии.

По словам омбудсмена, западные политики продолжают называть произошедшее инсценировкой и ложью российских медиа. Однако когда им предложили приехать и убедиться лично, BBC, CNN и представители токийских СМИ просто не явились. Лантратова подчеркнула, что они даже не смогли придумать внятного оправдания для отказа.

«Видим абсолютное лицемерие... Представители разных стран говорят, что это инсценировка, ложь российских СМИ... А где BBC? Где CNN, представители Токио? Они даже объяснения не могут грамотно подобрать, чтобы не приехать. Они не приехали. А почему? Они просто боятся увидеть правду», — сказала она.

Напомним, что «Би-би-си» ответили отказом на предложение посетить место теракта. CNN заявили, что «ушли в отпуск». А японским журналистам запретило посещать Россию правительство.

При этом на руины общежития прибыли более полусотни корреспондентов из других стран. Работать в ЛНР прилетели журналисты из Турции, Венесуэлы, Объединённых Арабских Эмиратов, Кубы, Пакистана, Китая, Бразилии, Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании и Великобритании.

Теракт в Старобельске произошёл в ночь на 22 мая. Украинские беспилотники несколькими волнами атаковали пятиэтажное общежитие местного колледжа. В этот момент там спали 86 человек, включая несовершеннолетних. От прямых попаданий здание сложилось до второго этажа. Под обломками погиб 21 человек, около 40 получили ранения. Рядом с колледжем не было ни одного военного объекта.

Владимир Путин квалифицировал случившееся как теракт. Глава государства поручил Минобороны подготовить ответные меры. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Действия последовали незамедлительно. В ночь на 24 мая МО РФ отчиталось о нанесении удара возмездия по приказу президента. Применялся широкий арсенал средств поражения, включая новейший комплекс «Орешник», и все назначенные цели были достигнуты.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз, побывавший на руинах колледжа в Старобельске, назвал удар ВСУ преднамеренным массовым убийством, а не военной случайностью. По его словам, один удар ещё можно списать на ошибку. Но когда бьют пять раз подряд по одной точке, это уже не случайность, а терроризм в чистом виде. Он лично осмотрел местность и не обнаружил поблизости ничего, что напоминало бы военную цель.