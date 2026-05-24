Большинство погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях

Большая часть студенток, погибших при теракте ВСУ в Старобельске (ЛНР), будет похоронена в подвенечных платьях. Об этом на месте трагедии заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях», — сказала Лантратова.

По её словам, такое решение приняли родственники погибших после обсуждения с представителями властей и омбудсменом.

Напомним, что в ЛНР прошли первые похороны погибших в результате теракта ВСУ. Целенаправленный удар был нанесён по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. При этом атака велась волнами — ВСУ били по студентам, когда те пытались выбраться из горящего здания. Погиб 21 человек, 42 пострадали.

В ночь на 24 мая Минобороны России сообщило об ударе возмездия по военным объектам на территории Украины, который проводился по поручению президента РФ Владимира Путина. Все цели были достигнуты. Применялся широкий спектр вооружений, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник».