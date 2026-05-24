В ЛНР прошли первые похороны жертв теракта ВСУ в Старобельске

В Луганской Народной Республике прошли первые похороны после атаки на колледж в Старобельске. В Белокуракино простились с 20-летней студенткой Анной Погрибниченко, погибшей в результате удара. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония началась с отпевания в местной церкви, после чего состоялось погребение. Попрощаться с девушкой пришли несколько десятков человек — родственники, друзья, одноклассники и соседи. Организационную помощь в проведении церемонии оказал, в том числе, Народный фронт.

Атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. Удар был нанесён по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент теракта в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Организацию похорон погибших правительство ЛНР пообещало взять на себя.

В ночь на 24 мая Минобороны России сообщило об ударе возмездия по военным объектам на территории Украины, который проводился по поручению президента РФ Владимира Путина. Все цели были достигнуты. Применялся широкий спектр вооружений, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник».