Удар ВСУ по колледжу в Старобельске является преднамеренным массовым убийством, а не случайностью. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз, лично посетивший место трагедии.

По его словам, украинские военные прекрасно понимали, что делают. Они целенаправленно и методично били по разным гражданским объектам. Именно эту правду западные СМИ старательно скрывают от своей аудитории.

«Случайность — это если я ударю вас один раз. Но когда вас бьют пять раз подряд — это уже не случайность. Это терроризм. Именно так я это вижу. Я не вижу здесь никакой военной цели», — подчеркнул журналист.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая. Украинские войска несколькими волнами ударили дронами по общежитию Старобельского колледжа. Внутри находились 86 человек, в том числе дети. Пятиэтажное здание рухнуло до второго этажа от прямых попаданий. Погиб 21 человек, ещё около 40 получили ранения. Рядом не было ни одного военного объекта.

Владимир Путин назвал это терактом и поручил Минобороны готовить ответные меры. Следственный комитет возбудил уголовное дело. МИД возложил ответственность на киевский режим и его западных кураторов, подчеркнув, что такие атаки невозможны без технической помощи стран НАТО. Сегодня ночью Армия России нанесла удар возмездия по военным объектам на Украине. Применялись различные средства поражения, в том числе баллистический комплекс «Орешник».

Ранее стало известно, что на место теракта в Старобельске прибыли более полусотни иностранных журналистов. Представители прессы прилетели в ЛНР, чтобы своими глазами увидеть последствия удара. Среди них корреспонденты из Турции, Венесуэлы, Объединённых Арабских Эмиратов, Кубы, Пакистана, Китая и Бразилии. Также на месте работают журналисты из Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании и Великобритании.