ВСУ намеренно ждали, пока из горящего общежития в Старобельске начнут выбегать дети. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, прибывшая на место трагедии в Старобельск.

«16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова», — сказала Лантратова.

Цинизм атаки, подчеркнула омбудсмен, проявился и в том, что обстрелы продолжались даже после начала спасательных работ. Родители, не уходившие с руин, и сотрудники МЧС, разбиравшие завалы, сами находились под угрозой. ВСУ били так остервенело, что извлекать погибших и раненых становилось попросту невозможно.

Лантратова также сообщила, что прибывшие в Старобельск иностранные журналисты будут работать столько, сколько потребуется. Они обязаны засвидетельствовать, что поблизости нет ни одного военного объекта. На Западе, по её словам, реагируют абсолютно неадекватно, поэтому факты нужно зафиксировать документально. Омбудсмен назвала случившееся террористической атакой и пообещала, что все преступления будут скрупулёзно фиксированы и обнародованы.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские дроны волна за волной накрывали пятиэтажное общежитие Старобельского колледжа. В этот момент в здании находились 86 учащихся, среди которых были несовершеннолетние. Прямые попадания обрушили перекрытия до второго этажа. Итогом целенаправленного удара стали 21 погибший и около 40 раненых. Владимир Путин назвал это терактом и поручил Министерству обороны готовить ответные меры. Сегодня Армия РФ обрушила удар возмездия на военные объекты Украины. Применялись «Орешник», «Циркон», «Кинжал», «Искандер», ударные БПЛА.

Следственный комитет незамедлительно завёл уголовное дело. МИД России всю ответственность за срыв урегулирования возложил на киевский режим и его спонсоров, подчеркнув, что удары координируются при техническом содействии НАТО.

Ранее Яна Лантратова, осмотрев руины колледжа в Старобельске, назвала абсолютным лицемерием и саму атаку ВСУ, и реакцию на неё западных структур. Омбудсмен подчеркнула, что полностью согласна с оценкой президента. Это была террористическая атака в чистом виде. Никакими военными задачами подобный удар по спящему общежитию оправдать невозможно.