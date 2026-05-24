24 мая, 10:17

Лантратова показала журналистам фрагменты БПЛА, атаковавших Старобельск

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

В Старобельске уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова продемонстрировала иностранным журналистам фрагменты украинских беспилотников, использованных ВСУ при атаке на колледж и общежитие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как передаёт агентство, Лантратова показала шрапнель, которой были начинены БПЛА. Она также сообщила, что журналисты сами решат, как долго оставаться в городе, а Россия будет документировать все преступления и информировать об этом общественность.

МИД России, в свою очередь, отметил, что иностранные журналисты лично увидели последствия атаки на колледж и общежитие Луганского государственного педагогического университета.

Лантратова: При ударе по колледжу в Старобельске пострадало более 60 детей

Ночью 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В результате удара пятиэтажное здание было разрушено до второго этажа. Погиб 21 человек. Президент Путин квалифицировал это как теракт и поручил Минобороны разработать ответные меры. СК возбудил уголовное дело. МИД РФ возложил ответственность на Киев и его западных кураторов, заявив о технической поддержке со стороны НАТО.

Наталья Демьянова
