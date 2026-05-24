Более 60 детей пострадали при ударе по колледжу в Старобельске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Погиб 21 ребёнок. Это очень страшно. Ранены и пострадали более 60 детей», — сказала омбудсмен, которая прибыла в ЛНР.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года ВСУ атаковали беспилотниками общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате целенаправленного удара пятиэтажное здание было разрушено до второго этажа. Жертвами трагедии стал 21 человек, ещё 42 человека получили ранения. Президент России Владимир Путин квалифицировал произошедшее как теракт и поручил Минобороны разработать меры для ответа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МИД РФ ответственность за атаку возложили на киевский режим и его западных кураторов, подчеркнув, что удар был нанесён при техническом содействии стран НАТО.