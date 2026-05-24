Лантратова обвинила Запад в лицемерии из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, прибыв на место ЧП в Луганской Народной Республике, назвала абсолютным лицемерием как сам обстрел учебного заведения в Старобельске со стороны украинских военных, так и то, как на эту трагедию отреагировали западные структуры. Своими впечатлениями о случившемся она поделилась с представителями прессы непосредственно у здания разрушенного колледжа.

«Абсолютное лицемерие со стороны зарубежных структур. Очень точно сказал наш президент, это была террористическая атака», — сказала она.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года ВСУ атаковали беспилотниками общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате целенаправленного удара пятиэтажное здание было разрушено до второго этажа. Жертвами трагедии стал 21 человек.