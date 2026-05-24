Иностранные журналисты из США, Британии и ещё 17 стран прибыли в Старобельск

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, 42 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, поручив Минобороны подготовить ответные меры; СК возбудил уголовное дело, а МИД РФ возложил ответственность на киевский режим и западных кураторов, указав, что удар нанесён при техническом содействии стран НАТО. Сегодня Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по военным целям на Украине, в том числе с применением новейшего комплекса «Орешник».