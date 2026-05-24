Иностранные журналисты из США, Британии и ещё 17 стран прибыли в Старобельск
Обложка © Луганский информационный центр
Более 50 иностранных журналистов прибыло на место теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в Луганскую Народную Республику прилетели представители СМИ из Турции, Венесуэлы, ОАЭ, Кубы, Пакистана, Китая, Бразилии, Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Великобритании.
В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, 42 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, поручив Минобороны подготовить ответные меры; СК возбудил уголовное дело, а МИД РФ возложил ответственность на киевский режим и западных кураторов, указав, что удар нанесён при техническом содействии стран НАТО. Сегодня Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по военным целям на Украине, в том числе с применением новейшего комплекса «Орешник».
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.