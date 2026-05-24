Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 10:03

Иностранные журналисты из США, Британии и ещё 17 стран прибыли в Старобельск

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Более 50 иностранных журналистов прибыло на место теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в Луганскую Народную Республику прилетели представители СМИ из Турции, Венесуэлы, ОАЭ, Кубы, Пакистана, Китая, Бразилии, Греции, Ливана, Финляндии, Франции, США, Катара, Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Великобритании.

«Би-би-си» отказалась, а CNN в отпуске: Западные СМИ проигнорировали предложение посетить Старобельск
«Би-би-си» отказалась, а CNN в отпуске: Западные СМИ проигнорировали предложение посетить Старобельск

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, 42 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, поручив Минобороны подготовить ответные меры; СК возбудил уголовное дело, а МИД РФ возложил ответственность на киевский режим и западных кураторов, указав, что удар нанесён при техническом содействии стран НАТО. Сегодня Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по военным целям на Украине, в том числе с применением новейшего комплекса «Орешник».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar